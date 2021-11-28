Омикрон-штамм коронавируса проник в Чехию

У пациентки в городе Либерец в Чехии официально подтвердился новый омикрон-штамм коронавируса. Это первый зарегистрированный случай, проникший на территорию чешского государства, пишет «Чешское радио» со ссылкой на местные телевизионные сообщения.

Женщина предположительно инфицировалась в Африке: она ездила в Намибию через ЮАР и ОАЭ. Сейчас она находится в изоляции, как и восемь человек, вместе с ней прилетевших с африканского континента.

Помимо попутчиков проверяют также и родственников женщины, с которыми она успела встретиться.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.