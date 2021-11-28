Российский сенатор заявил о намерениях США нанести политическое поражение Москве

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявления о том, что США нагнетают обстановку вокруг Украины «по глупости» и из-за того, что неверно оценивают намерения президента России Владимира Путина и планы Москвы. Он отметил в своем Telegram-канале, что у Вашингтона совсем другие мотивы.

По мнению сенатора, Соединенные Штаты хотят заставить Россию отступиться от Донбасса, а затем Крыма, и нанести ей ощутимое политическое поражение, а также под предлогом защиты Украины обеспечить свое военное присутствии в Черном море и на территории страны.

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«Так что речь идет не о глупости, а о военно-политической стратегии США, имеющей целью усиление давления на Россию, ее дальнейшее отдаление от Европы и фактическое включение Украины в НАТО и систему военных альянсов США. Тезис о "глупости" США противоречит истории всех недавних американских агрессий», — подчеркнул Пушков.

В качестве примера он привел Ирак, который Вашингтон обвинял в наличии оружия массового поражения с целью начать войну. И сирийского лидера Башара Асада пытались свергнуть не «по глупости», а чтобы заменить его на управляемую фигуру, добавил сенатор.

Пушков пояснил, что мотивы пропагандистских кампаний США кроются не в плохом понимании ситуации, они имеют вполне ясные цели. «Как и свои стратегические бомбардировщики США к границам России отнюдь не по глупости посылают, а в качестве недвусмысленной демонстрации силы», — заключил он.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал подход Соединенных Штатов односторонним, поскольку Вашингтон обсуждает с Москвой только вопросы в сфере своих интересов. По его словам, отношение Америки не изменилось, и Россия по-прежнему расценивается в качестве противника.

