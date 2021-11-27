Посол Антонов рассказал о выезде из США 27 российских дипломатов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что 27 российских дипломатов и их семьи покинут США 30 декабря.
Посол подчеркнул, что у супруг дипломатов отнимают аккредитацию, а детям не выдают визы, и все это в свете заявления Вашингтона о бережном отношении к семье и традиционным ценностям.
Ранее представитель России в Шестом комитете Генассамблеи ООН Сергей Леонидченко сообщил, что Москва попросила помощи у генерального секретаря Организации Объединенных Наций из-за проблем с выдачей виз США дипломатам.
Он указал, что российская делегация более четырех лет сталкивается с проблемами, которые вызваны ненадлежащим исполнением Соединенными Штатами обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях. По его словам, страна систематически отказывает в выдаче въездных виз для сотрудников постпредства при ООН и для делегатов из Москвы.
Отношения России и США
Антонов назвал подход США односторонним, поскольку Вашингтон обсуждает с Москвой только вопросы в сфере своих интересов. По его словам, отношение Соединенных Штатов не изменилось, и Россия по-прежнему расценивается в качестве противника.
Тем не менее, дипломат ответил и позитив в контактах США и России, контакты между официальными лицами государств становятся регулярными. Кроме того, прошли четыре раунда консультаций по кибербезопасности, появились «первые ростки позитивного результата» в этом направлении.
Россия не собирается нападать на Украину
Антонов также прокомментировал сообщения о якобы готовящемся нападении России на Украину. По его словам, эти обвинения связаны с попытками скрыть провалы в политике украинского лидера Владимира Зеленского, а Москва не собирается ни на кого нападать.
Посол отметил расширение линейки поставок американского вооружения на Украину. По его словам, Киев получил переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Стингер» и ротивотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Джавелин», туда попали даже российские вертолеты Ми-17. Он добавил, что это оружие декларируется как оборонительное.
Антонов прокомментировал урегулирование конфликта в Донбассе, заявив, что Вашингтон так и не смог сделать конкретных предложений о помощи.
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Киев впервые применил в Донбассе американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. По его словам, они будут использоваться наряду с турецкими беспилотниками Bayraktar и станут значительным психологическим сдерживающим фактором.
Буданов также заявил, что Россия планирует вторгнуться на территорию Украины в конце января или начале февраля. По его словам, для этих целей Москва сосредоточила свыше 92 тысяч военнослужащих возле украинских границ и интервенция будет включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, а также высадку десанта на востоке страны.
НАТО не следует проверять Россию на прочность
Антонов подчеркнул, что НАТО не следует проверять российскую оборону на прочность, Москва не испугается военного потенциала НАТО.
Дипломат сказал, что это очень опасное заблуждение. Он добавил, что в настоящее время страны Североатлантического альянса осваивают Черное море и украинские территории, однако Россия не боится подобного развития событий.
Ранее стало известно, что в США обсуждается возможность отправки военных советников и вооружения на Украину на фоне предполагаемой концентрации российских войск у границы. До этого официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне не знают намерений Москвы. Тем не менее дипломат отметил, что в США знакомы со схемами, по которым действует Россия.