Проникший в ковидный госпиталь под видом врача россиянин покинул страну

Россиянин Сергей Самборский, который под видом врача проник в ковидный госпиталь в Томске и ухаживал за своей бабушкой, покинул страну. Об этом он сообщил изданию The Insider (внесен Минюстом России в список иностранных агентов).

По словам Самборского, он перестал чувствовать себя в безопасности в России и уехал в Тбилиси.

Ранее Самборский сообщил, что против него развернулась информационная война. Он не смог улететь из Москвы обратно в Томск, поскольку знал, что по прилете его планируют снять с самолета.

В конце октября 84-летняя пациентка скончалась в реанимационном отделении респираторного госпиталя при МЧС №2 в Томске. Причиной смерти врачи назвали коронавирус, пневмонию, острую сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность.

Внук пенсионерки Сергей Самборский три дня ухаживал за бабушкой под видом врача, поскольку, по его словам, ей не уделялось должного внимания. Мужчина рассказал, что обстановка в госпитале ужасная, а к пациентам относятся, «как к свиньям». «Я спросил у одного медбрата, почему он не может поменять белье у пациентов, он ответил, что ему лень», — добавил он.

Росздравнадзор в ходе проверки госпиталя выявил нарушения. Проверки инициировали прокуратура и Следственный комитет.