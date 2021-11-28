Шеф-повара раскрыли секрет идеальной шаурмы

Шеф-повара в беседе с «Газетой.Ru» раскрыли секрет идеальной шаурмы, а также способы ее приготовления дома, чтобы было не отличить от ресторанного блюда. Кулинары отмечают, что это сытная, вкусная и быстрая в приготовлении и недорогая пища.

Бренд-шеф сети VЛАВАШЕ Антон Рашба отмечает, что рецепты могут быть разнообразные, этот стритфуд возможно превратить в полезный продукт. Так, он назвал шаурму с говядиной и клюквой, с томленой свининой и соусом из колы, с колбасками и даже с креветками. Классическая же готовится с курицей.

Для этого следует замариновать мясо в специях, главное — чтобы оно было свежим, иначе выйдет сухо и безвкусно. Соус делается из майонеза, сметаны, чеснока, соли, хмели-сунели, молотого перца, укропа и лимонного сока. Для начинки подойдет томат, огурец, китайская капуста и лук.

«Запретные ингредиенты в шаурме — это несвежие и некачественные продукты. Больше никаких табу не существует. Вы можете заворачивать в лаваш все, что вы любите», — пояснил Рашба.

Бренд-шеф сети правильных вещей для кухни Williams Et Oliver Надежда Любимова порекомендовала запекать курицу для шаурмы на гриль-сковороде или в духовке, но не жарить мелкими кусочками. Заменить птицу можно говядиной, а для придания восточного вкуса добавить копченую паприку или карри.

Бренд-шеф ближневосточной кухни Басем Заин также предложил готовить блюдо не только с мясом, но и с фалафелем или традиционным ливанским сыром, такой вариант доступен вегетарианцам. По его мнению, в шаурму нельзя добавлять зелень укропа, а лаваш должен быть свежим, в идеале — только что испеченным.

С начала года шаурма в России подорожала в среднем на 8 процентов — до 166 рублей. Средняя цена на нее составила в сентябре 166 рублей. При этом цены разнятся в зависимости от региона. Например, в Москве шаурма оказалась дешевле, чем в Петербурге: 162 против 183 рублей соответственно.

При этом наименование «шаверма» использует только 16 процентов точек в стране, и средняя цена шавермы выше — 182 рубля, в то время как цена шаурмы — 162 рубля.

