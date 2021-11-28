Первый канал ответил на вопрос о показе шоу «Голос» после смерти Градского

Первый канал: считаем долгом довести 10 сезон «Голоса» до конца в память о Градском

На Первом канале ответили на вопрос о показе шоу «Голос» после смерти народного артиста России, певца и композитора Александра Градского. В пресс-службе заявили, что показы шоу продолжатся в память о наставнике программы. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Мы считаем своим долгом довести 10 сезон "Голоса" до конца», — говорится в сообщении пресс-службы и уточняется, что решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время.

Первый канал отметил, что несмотря на плохое самочувствие, Градский участвовал в подготовке и съемках новых выпусков шоу. Уточняется, что последним работам музыканта, созданным совместно с участниками проекта, только предстоит выйти в эфир.

«Первый канал скорбит об уходе Александра Градского — нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника "Голоса". Это нестерпимая боль для всех, кто занят на проекте с момента его рождения 10 лет назад, для всех нас», — отметили в пресс-службе.

В пятницу, 26 ноября, Александр Градский был госпитализирован с инсультом и находился в реанимации. За жизнь певца последние сутки отчаянно боролись медики, однако спасти его не удалось. Спустя двое суток, в ночь на воскресенье, 28 ноября, не приходя в сознание, музыкант скончался на 73-м году жизни.

Как позже сообщил Telegram-канал «112», причиной смерти народного артиста России стал инфаркт головного мозга.