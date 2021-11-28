Премьер Латвии призвал ЕС и НАТО дать России сигнал о «последствиях» ее действий

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал Европейский союз (ЕС) и НАТО дать сигнал России о последствиях эскалации на границе с Украиной. Об этом он заявил после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, передает РИА Новости.

По его словам, важно, чтобы Евросоюз и НАТО следили за ситуацией на украинской границе и в случае ее эскалации дали понять России, что ожидаются «очень четкие последствия» ее действий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. Песков, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин должен дать гарантии о ненападении на Украину, отметил абсолютную беспочвенность утверждений об агрессивном поведении или намерениях Москвы. Он подчеркнул, что Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никаких наступлений ни на кого. «Россия — абсолютно миролюбивая страна, которая заинтересована в добрых отношениях со своими соседями», — заявил Песков.

26 ноября Зеленский выразил беспокойство по поводу риторики Москвы в адрес Киева и НАТО и попросил Владимира Путина опровергнуть подготовку войск ко вторжению на Украину. Он также расскзаал, что на сегодняшний день ситуация на границе России и Украины не хуже, чем весной.

