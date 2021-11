Американская певица обвинила полицейских в расизме и была задержана

Американскую R&B-певицу Ари Леннокс задержали в аэропорту Амстердама. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в голландской полиции, исполнительница была задержана за агрессивное поведение. Они утверждают, что Леннокс была пьяна и вела себя грубо по отношению к сотруднику авиакомпании. «Наше подразделение столкнулось с эмоциональной женщиной, которая не могла успокоиться. Вот почему ее пришлось взять под стражу», — сказал представитель полиции Роберт ван Капель.

Сама же певица обвинила сотрудников правоохранительных органов в расизме. «К черту амстердамскую полицию. Они ненавидят черных людей», — написала она в своем Twitter-аккаунте. В другой публикации она заявила, что задержали за то, что она отреагировала на расистские оскорбления другой женщины.

Ари Леннокс известна по таким хитам, как Every Part of Me, Unloyal и Shea Butter Baby. Ее дебютный альбом вышел в 2019 году.