Главный кот Крыма отметил день рождения

Кот Мостик, который является главным котом Крыма, отметил шестой день рождения 29 ноября. Об этом сообщается на официальной странице символа полуострова в Instagram.

Строитель Крымского моста предложил пользователям сети в комментариях под публикацией угадать, что он получил в подарок на торжественную дату. Среди предполагаемых подарков были диван, полотенце, набор для выращивания микрозелени, обложка для ветпаспорта, гребень для усов, гель для душа, подписка на журнал «Вязание», рыбное ассорти, сборник рыбацких баек и участок на Луне.

Ранее в сентябре в Крыму увековечили изображение талисмана переправы через Керченский пролив, рыжего кота Мостика, на трассе «Таврида». Так, художники изобразили десятиметровый рисунок животного на опоре дорожной развязки на 17-м километре по пути к Крымскому мосту.

Рыжий кот Мостик стал легендарным и уже ни раз появлялся в публикациях СМИ. Животное подбросили строителям Крымского моста в начале работ. Кот не покидал площадку все четыре года и захватил главные эпизоды создания сооружения — от установки свай до укладки финальных рельсов. Самый протяженный мост в России через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край.