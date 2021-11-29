Коренным малочисленным народам Севера станет проще получать соцпенсию

Гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС) станет проще получать социальную пенсию. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщила депутат Елена Евтюхова, ее цитирует официальный сайт Чукотского автономного округа.

Она отметила, что если данные о человеке в реестре КМНС отсутствуют, то ему нужно предоставить самостоятельно документы, которые подтверждают его принадлежность к малочисленным народам Севера.

«Напомню, что в феврале 2020 года федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ" дополнен статьей об учете лиц, относящихся к коренным малочисленным народам», — сказала депутат.

С 7 февраля 2022 года органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды будут использовать сведения, которые содержатся в реестре, для реализации социальных прав лицам, относящимся к КМНС. Таким образом, организации будут сами получать необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия.

В 2020 году депутаты Госдумы приняли поправки в федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов», благодаря которым стало возможным создание Федерального реестра коренных малочисленных народов севера. В него попадут все представители коренных малочисленных этносов. Уточнялось, что опорой для этого стал опыт Ямало-Ненецкого автономного округа.