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Коренные народы Севера опираясь на опыт Ямала попадут в реестр ФАДН

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Фото: Марина Ковалева

Опыт Ямало-Ненецкого округа стал опорным при создании федерального реестра коренных малочисленных народов севера. В 2020 году депутаты Госдумы приняли поправки в федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов», благодаря которым стало возможным создание реестра. В него попадут все представители коренных малочисленных этносов. В реализации проекта Ямал выступает пилотом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главы ЯНАО.

«По сути, федеральный закон утвердил то, что мы на Ямале сделали уже давно. Только федеральный закон сделал это по всей стране. Мы много лет подобный реестр реализовываем, но теперь нам нужно интегрировать свой список в федеральную систему, чтобы все находились в одном правовом поле», — отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Помогать тундровикам в подаче документов в ФАДН будет ассоциация «Ямал потомкам!». Специально для этих целей на базе нее будет организовано 13 консультативных центров. По данным последней переписи в арктическом регионе проживает более 41 тысячи представителей коренных народов, основное занятие которых — оленеводство и рыболовство.

Реестр необходим для того, чтобы не приходилось каждый раз при обращении за мерами поддержки доказывать свою принадлежность к КМНС. Порой это возможно было сделать только через суд. Реестр должен избавить от административных барьеров в области рыболовства, охоты, получении льгот. Прием документов в ФАДН уже начался, формирование реестра должно завершиться в 2022 году.

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