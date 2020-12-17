700 учителей приехало на Ямал после введения полноценных «северных» надбавок

Около 700 учителей приехало на Ямал с начала 2020 года благодаря отмене накопительного принципа «северных» надбавок, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

В образовательные учреждения приняты 694 педагога, которые с первого дня работы начали получать зарплату с учетом полноценной 80-процентной прибавки. При этом трудоустроенные еще ранее преподаватели тоже начали получать максимальную надбавку.

Также в округе действует программа по привлечению врачей. В этом году по ней трудоустроено 236 специалистов. «Одним из стимулов работы в ЯНАО также стала отмена накопительного принципа начисления северных надбавок», — говорится в публикации.

Приехавшие из других регионов медики дополнительно получают единовременную выплату в 100 тысяч рублей и ежемесячную — в восемь тысяч. В 2020 году работники здравоохранения первичного звена и скорой помощи начали получать служебные квартиры, которые можно оформить в собственность спустя десять лет работы. Такое жилье выдано 75 семьям.