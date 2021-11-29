Министр тонущего государства ответил отрицающим глобальное потепление

Министр иностранных дел островного государства Тувалу (в Океании) Саймон Кофе, записавший обращение для климатического саммита ООН (Cop26), стоя по колено в воде, ответил людям, которые отказываются верить в реальность глобального потепления и отрицают проблему изменения климата. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

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Министр отметил, что реальность глобального потепления доказана многочисленными исследованиями ученых. Людям, которые отрицают науку, будет трудно объяснить происходящее. По словам министра, необходимо демонстрировать на видео и фотографиях, как местность меняется из-за изменения климата. В качестве примера политик привел бетонный участок в Тувалу, где он записывал обращение, — плита была возведена американцами на суше во время Второй мировой войны, теперь территория оказалась под водой на глубине около 20 метров.

Политик добавил, что в Тувалу нет людей, которые бы не верили в глобальное потепление. «Знаете, когда вы живете на небольшом острове и видите, как с годами он просто смывается водой, то вам будет очень сложно отрицать реальность изменения климата», — отметил Кофе. Он также выразил готовность принять в Тувалу туристов и продемонстрировать, с какими климатическими проблемами сталкиваются жители.

Анонс выступления и фотография министра, стоящего в воде в костюме появилась в сети ранее в ноябре. Кадры были сделаны на острове Фонгафале, где располагается столица государства. Таким образом власти Тувалу хотели привлечь внимание к проблеме изменения уровня мирового океана из-за климата.