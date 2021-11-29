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В российском регионе перестанут выдавать квартиры чиновникам

В Белгородской области будут частично покрывать расходы чиновников на аренду жилья
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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Власти Белгородской области приняли решение больше не выдавать квартиры чиновникам. Поводом для такого решения стала история с жильем, которое передали в собственность сына замгубернатора. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

По словам главы российского региона, власти будут частично покрывать расходы чиновников на аренду жилья, однако перестанут выдавать квартиры в пользование. Приоритетным направлением в этой сфере Гладков обозначил обеспечение квартирами врачей и полицейских, а в будущем — педагогов и учителей.

Об истории с передачей квартиры стало известно в октябре 2021 года — начальник департамента имущественных и земельных отношений Валерий Шамаев передал сыну замгубернатора Наталии Зубаревой квартиру в Белгороде. Жилье находилось в собственности региона. В итоге правообладателем квартиры стал молодой человек 2001 года рождения. Гладкова попросили разобраться в ситуации.

В феврале 2021 года Верховный суд России обязал дочь федерального чиновника заплатить 12,3 миллиона рублей за недвижимость в Уфе, которую она незаконно получила в собственность, а после продала. Изначально прокуратура получила отказ на требование взыскать с россиянки стоимость объекта, однако в итоге иск удовлетворили.

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