Оценена угроза распространения омикрон-штамма на курортах Египта

Посольство России в Египте: курорты страны не представляют опасности для туристов

Российские дипломаты заявили, что египетские курорты не представляют угрозы для туристов в связи распространением омикрон-штамма коронавируса. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на посольство России в республике.

В дипмиссии отметили, что в настоящее время в Египте не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым омикрон-штаммом коронавируса.

«Ситуация на курортах и в других туристических местах не представляет никакой эпидемиологической опасности для россиян», — говорится в сообщении.

Ранее в ноябре вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал возможность закрытия Египта для туристов. Эксперт считает, что доступ на курорты арабской страны для россиян вряд ли будет ограничен.

С 28 ноября Россия на неопределенный срок ограничила въезд граждан из ряда африканских стран, включая ЮАР, Ботсвану, Лесото и Намибию, из-за нового штамма коронавируса. Несколько европейских стран уже ограничили авиасообщение с ЮАР. Среди них — Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, Австрия и Чехия.