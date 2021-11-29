Специалист по оружию сравнил российскую и украинскую армии

Качество вооружения, военной техники в России значительно выше по сравнению с Украиной, считает военный эксперт, специалист по оружию Алексей Леонков. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что большое значение имеют и личностные качества военнослужащих: ни один ВСУшник, по его словам, не отличается храбростью. Как считает Леонков, это подлые люди.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Недзельский ранее предрек российской армии бегство при первых признаках столкновения. По его словам, если российские военные получат ответ от ВСУ, то они побегут. Он также отметил, что Россия якобы ведет захватническую войну, а Украина защищает свой дом.

«Подлые люди»

«Если сравнивать качество вооружения, то здесь все в пользу России, — отметил Леонков. — Если сравнивать героизм — тут достаточно вспомнить Сирию, наших бойцов, летчиков, которые погибали со словами "это вам за пацанов", молодого парня, который, отбиваясь от боевиков, вызвал огонь на себя. Может ли похвастаться таким героизмом украинская армия? Даже в гражданском конфликте на востоке ни один ВСУшник не отличился храбростью. Это подлые люди».

Военный эксперт уверен: храбрость здесь на стороне защитников Донбасса. А заявления, подобные сделанному Недзельским, — простое желание прославиться и поддержать воинственное настроение на Украине.

«Этот полковник еще и экскурс про Великую Отечественную войну устроил: кто воевал на стороне фашистов. Мы эти факты и так знаем, нам про них напоминать не надо. Лучше вспомнить, как такие люди закончили свои жизни. Как преступники и предатели родины», — подчеркнул Леонков.

Заявления Киева, США и представителей НАТО о военной угрозе и возможном российском вторжении на Украину являются провокациями, заявила до этого официальный представитель МИД России Мария Захарова.