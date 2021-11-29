Прилепин пожалел столкнувшихся с травлей Бузову и Моргенштерна

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин пожалел столкнувшихся с травлей певицу Ольгу Бузову и рэпера Моргенштерна. Об этом сообщает Starhit.

Прилепин назвал этих звезд отражением современного общества и напомнил, что они выросли в стране, которая «с утра до вечера смотрела юмористические программы, зарабатывала бабки, презирала историю прошлого столетия».

Писатель признался, что ему не нравится общественный образ Бузовой. При этом он осудил то, что спектакль с ее участием «Чудесный грузин» исключили из репертуара Московского Художественного академического театра (МХАТ) имени Горького.

«Но вдруг громко объявляется, что данной гражданки в театре быть не должно. Может, ей печать поставить на грудь, что она "нецензурная", что она вне приличного общества? Если мы собираемся таким образом работать с молодежью, заявляя, что Бузову и Моргенштерна надо заключить в тюрьму или утопить в болоте, то получим, конечно же, обратный эффект. Подростки решат, что мир взрослых состоит из людей, как минимум неспособных к диалогу», — считает Прилепин.

Он добавил, что сам обладает «мракобесными консервативными взглядами», но не поддерживает травлю в отношении звезд. Писатель отметил, что при помощи критики Бузовой люди пытаются продемонстрировать свою культурность. При этом, по мнению Прилепина, эти люди на самом деле живут вне культурного контекста.

Ранее Прилепин посоветовал главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину ставить перед собой задачи посерьезнее, чем проверка слов рэпера Моргенштерна о ненужности празднования Дня Победы. Писатель заявил, что фразу о бессмысленности праздника 9 Мая произносили многие.