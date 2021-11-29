В Кремле ответили на вопрос о возможности ограничений из-за омикрон-штамма

Решения о вводе дополнительных ограничений в России из-за омикрон-штамма коронавируса зависят от оперативного штаба. Так на вопрос о возможности новых ковидных ограничений ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Это зависит от рекомендации правительственного штаба, именно там формулируются основные подходы», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что дальнейшие действия России в свете появления нового омикрон-штамма коронавируса будут зависеть от выводов ученых о заразности нового штамма, последствиях и способностях вакцин.

В Госдуме также прокомментировали вопрос возможного введения локдауна в связи с появлением нового штамма коронавируса. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина сообщила «Ленте.ру», что о введении подобной меры стоит думать после того, как штамм будет лучше изучен.