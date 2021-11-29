На самом популярном курорте россиян объявили экстренное предупреждение

В Сочи, который считается самым популярным курортом россиян, объявили экстренное предупреждение — в период с 30 ноября по 2 декабря синоптики прогнозируют сильные ливни, грозы и подъем уровня воды в реках. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также, по данным Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, 30 ноября, 1 декабря, ночью и утром 2 декабря на участке Магри — Веселое возможно формирования смерчей над Черным морем.

«Если вы находитесь на улице, остерегайтесь порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в ноябре научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал в ряде российских регионов наступление неблагоприятной погоды с сильными осадками и ветром. По его словам, непогода ожидается на Черноморском побережье. В горах синоптики обещают ветер до 28 метров в секунду, в Сочи и Туапсе ожидаются ливни.