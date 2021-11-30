Веру в астрологию связали с пониженным интеллектом

Психологи Лундского университета в Швеции продемонстрировали, что вера в астрологию часто связана с нарциссизмом и пониженным коэффициентом интеллекта (IQ). Результаты исследования опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.

Авторы работы отмечают, что в годы коронавирусной пандемии вера в астрологию значительно возросла, что может быть своеобразной реакцией на стресс. Целью их нового исследования стал поиск черт, общих для тех, кто верит в псевдонаучные концепции, не имеющие доказательств. Для этого специалисты провели онлайн-опрос среди 264 добровольцев, чтобы определить их личностные качества и степень убеждений в астрологические прогнозы и гороскопы.

Оказалось, что те люди, что верили в астрологию, хуже справлялись с тестами на измерение коэффициента интеллекта. Кроме того, они чаще проявляли признаки нарциссизма. Это указывает на то, что такие люди, как правило, более сосредоточены на себе, чем в среднем, и считают себя особенными людьми с врожденными лидерскими качествами. Наоборот, чем больше человек получал очков IQ, тем меньше шансов, что он будет сторонником астрологии.