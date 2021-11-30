Байден ошибся в названии нового омикрон-штамма коронавируса

Президент США Джо Байден во время обращения к нации ошибся в названии нового омикрон-штамма коронавируса. На оговорку обратил внимание Telegram-канал RT.

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Глава государства на протяжении всей речи называл появившуюся в Южной Африке разновидность COVID-19 «омникрон».

Американского президента часто ловят на оговорках и забывчивости. Так, в конце июля в ходе выступления в штате Пенсильвания он перепутал бывшего главу государства Барака Обаму с американским лидером Дональдом Трампом. Затем Байден извинился и отметил, что это была «оговорка по Фрейду».

В конце августа Байден в ходе брифинга по поводу захвата власти в Афганистане «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в России) несколько раз ошибся. Он неверно указал название столицы Катара, забыл вопрос журналиста из зала и заявил, что «Аль-Каида» (запрещена в России) покинула страну.

