Российский биолог из ЮАР прокомментировал ситуацию с омикрон-штаммом

Доктор биологических наук из России Алексей Оскольский, который сейчас работает и проживает в столице ЮАР Йоханнесбурге, прокомментировал ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса. Свои мысли ученый высказал на странице в Facebook.

«Про новый вирус еще толком ничего неизвестно, и нет оснований считать, что он вызывает более тяжелую болезнь, чем другие штаммы», — написал Оскольский. По его словам, обнаружение в ЮАР нового штамма коронавируса не стало причиной для ужесточения ограничений.

Единственной проблемой, вызванной омикрон-штаммом, исследователь назвал отмену полетов в ЮАР. «Очень надеюсь, что скоро эта паника рассосется и самолеты к нам снова будут летать», — заявил доктор биологических наук.

Ранее ученые из Китая назвали ряд опасных свойств нового штамма. Они подчеркнули, что омикрон образовался в результате большого числа мутаций. Это привело к к высокой выживаемости вируса, а также к способности преодолевать иммунитет, выработанный организмом человека против других штаммов COVID.