Лавров оценил членство Бразилии в Совбезе ООН

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что членство Бразилии в Совете безопасности ООН открывает новые возможности для российско-бразильского диалога. Его слова прозвучали на открытии встречи с главой МИД Бразилии Карлусом Альберту Франку Франсой, передает ТАСС.

«Новые возможности открываются в связи с тем, что с 1 января Бразилия будет членом Совета Безопасности ООН, и я уверен, что это добавит новых направлений нашему тесному партнерству», — оценил вступление Бразилии в Совбез российский министр. Он также подчеркнул, что сотрудничество России и Бразилии имеет стратегическое значение.

В мае 2021 года президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о своей схожести с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что Россия крайне интересна для Бразилии как страна.