Президент Бразилии рассказал о своей схожести с Путиным

Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о своей схожести с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Болсонару, комментируя благополучный исход с освобождением из российской тюрьмы водителя бывшего футболиста московского «Спартака» Фернандо, отметил, что Россия крайне интересна для Бразилии как страна. «Мы с Путиным очень похожи. Я никогда этого не отрицал», — подчеркнул бразильский лидер.

Ранее президент Бразилии поблагодарил российского коллегу за освобождение бразильца Робсона Оливейры, который провел в заключении в России два года.

Отмечается, что гражданин Бразилии был арестован в 2019 году при попытке провоза запрещенного в России лекарственного препарата — гидрохлорида метадона, который, предположительно, предназначался для тестя Фернандо. Болсонару прежде заявлял, что бразилец «действовал из лучших побуждений» и не знал о том, что лекарство, которое можно купить в его стране в любой аптеке по рецепту врача, в России является наркотиком.