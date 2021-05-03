Мир
 
Последние новости
США предрекли катастрофу из-за попыток Байдена «грозить Путину»
На Эльбрусе нашли тела пропавших больше недели назад альпинистов
Глава Минюста Чехии неожиданно изменила позицию по взрывам во Врбетице
Глава МИД Латвии пригрозил запретить зиму
Мужчина продал двухлетнего сына и отправился путешествовать
В Чехии рассказали о «полуприкрытом» пути для «Росатома»
Народного артиста России отправили в реанимацию прямо из театра
Россиянин оставил автомобиль на железнодорожных путях и скрылся
Байден поздравил православных христиан с Пасхой
Новости партнеров
Прослушать новость

Бразилия поблагодарила Путина за освобождение водителя экс-футболиста «Спартака»

Перейти в «Мою Ленту»
Жаир Болсонару
Жаир Болсонару
Фото: ADRIANO MACHADO / Reuters

Президент Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил российского лидера Владимира Путина за освобождение водителя бывшего футболиста «Спартака» Фернандо. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на официальной странице в Twitter.

Болсонару рассказал, что после долгих переговоров с правительством России было объявлено об освобождении Робсона Оливейры, который провел в заключении два года. Президент подчеркнул, что уже на следующей неделе бывшего заключенного ждут в Бразилии, а также выразил благодарность послу России в Бразилии, а также бразильскому послу в Москве.

По данным ТАСС, бразилец был арестован в 2019 году при попытке провоза запрещенного в России лекарственного препарата — гидрохлорида метадона, который, предположительно, предназначался для тестя Фернандо. Болсонару прежде заявлял, что гражданин Бразилии «действовал из лучших побуждений» и не знал о том, что лекарство, которое можно купить в его стране в любой аптеке по рецепту врача, в России является наркотиком.

Ранее Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, осужденную в России за хранение и контрабанду гашиша. Об освобождении 25-летней гражданки еврейского государства российского лидера просили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин помиловал трех россиян
Помилованная Путиным израильтянка встретилась с Нетаньяху
Путин помиловал осужденную за гашиш израильтянку