Бразилия поблагодарила Путина за освобождение водителя экс-футболиста «Спартака»

Президент Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил российского лидера Владимира Путина за освобождение водителя бывшего футболиста «Спартака» Фернандо. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на официальной странице в Twitter.

Болсонару рассказал, что после долгих переговоров с правительством России было объявлено об освобождении Робсона Оливейры, который провел в заключении два года. Президент подчеркнул, что уже на следующей неделе бывшего заключенного ждут в Бразилии, а также выразил благодарность послу России в Бразилии, а также бразильскому послу в Москве.

По данным ТАСС, бразилец был арестован в 2019 году при попытке провоза запрещенного в России лекарственного препарата — гидрохлорида метадона, который, предположительно, предназначался для тестя Фернандо. Болсонару прежде заявлял, что гражданин Бразилии «действовал из лучших побуждений» и не знал о том, что лекарство, которое можно купить в его стране в любой аптеке по рецепту врача, в России является наркотиком.

Ранее Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, осужденную в России за хранение и контрабанду гашиша. Об освобождении 25-летней гражданки еврейского государства российского лидера просили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин.