В Госдуме заявили о дестабилизации Украины в самом Киеве

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что ситуацию на Украине дестабилизируют в самом Киеве, а не в Москве.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью немецкому изданию Die Zeit, что Россия «стягивает войска» к украинским границам, что является «подлинной угрозой». Министр также заявил, что Москва пытается дестабилизировать Украину и Европу. Читатели газеты в комментариях назвали заявления Кулебы «истерией».

Происходит черт-те что

«Эта истерия не первый день происходит, и она замешана на внутриполитических обстоятельствах. Если уже президент страны публично обвиняет [украинского бизнесмена Рината] Ахметова и других в подготовке заговора, более того, называет сроки, когда должна произойти попытка переворота, а другие фигуранты политического процесса до этого заявляют, что собираются именно сегодня и завтра ввести военное положение, то, собственно говоря, какие нужны опровержения? Дестабилизирует Украину сама Украина», — рассказал депутат Затулин.

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Он отметил, что в происходящем на Украине действительно есть признаки революционной ситуации, однако, по его словам, непонятно, при чем здесь Россия: «Господин Кулеба заявляет о дестабилизации в то время, как в самой стране, в которой он служит министром, происходит черт-те что: политическая элита Украины запуталась, зашла в тупик и реализует совершенно нежизнеспособный сценарий превращения Украины в унитарное государство, антироссийское, и на этой основе считает возможным консолидировать Украину. Это приводит к глубочайшим расколам между властью и народом, внутри самой власти и так далее».

Россия предложила Украине вариант, при котором Украина цивилизованным образом может разрешить конфликт на востоке и сохранить Донецк и Луганск в составе страны, это зафиксировали Минские соглашения, отмечает Затулин, но, по его мнению, Украине этого недостаточно. «Им это не нужно, потому что им важно, на самом деле, чтобы все было устроено по-прежнему: одни могли воровать, а другие управлять, а иногда — чаще всего — эти функции смешиваются», — заключил депутат.