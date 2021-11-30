В Хабаровске прошел конкурс «Мисс достояние нации»

В Хабаровске прошел конкурс красоты «Мисс достояние нации». За победу в состязании боролись восемь участниц, представлявших разные народы, пишет KP.RU.

В конкурсе участвовали представительницы украинской, киргизской, бурятской, еврейской, русской, якутской и молдавской культур. Победительницей по итогам конкурсов признана студентка Хабаровского государственного института культуры Офелия Товмасян, представлявшая Армению.

В рамках состязания участницы рассказывали жюри о традициях и обычаях своих народов, боролись в интеллектуальном конкурсе, отвечали на вопросы о различных национальностях, демонстрировали навыки кулинарии и творчества, а также примерили на себя роль репортера.

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