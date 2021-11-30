Белорусов заставили извиняться за неправильные слова о беженцах и показали на ТВ

Извинения белорусов показали на телевидении страны. Белорусских граждан заставили извиняться за «оскорбительные комментарии» в адрес беженцев и за альтернативное мнение обо всем миграционном кризисе. Инцидент произошел в Гомельской области. Сюжет продемонстрировали на канале «Беларусь 4».

«Пока Запад продолжает преследовать беженцев на границе с Польшей, виртуальные эксперты ведут свою информационную войну. Читаешь комментарии — и становится противно. Неужели некоторые из наших соотечественников настолько ожесточены, что готовы призывать к массовому унижению людей с разным цветом кожи?» — сказала в сюжете телеведущая Марина Северьянова на белорусском языке.

Далее на ТВ демонстрируется нарезка из коротких видеороликов, где несколько мужчин высказывают сожаления о написанных ими словах, иногда добавляя, что уважают права беженцев. Все мужчины говорят на русском. Сообщается, что ранее эти съемки были выложены на неофициальном канале гомельских силовиков и сопровождались оскорбительными комментариями.

Однако содержание комментариев, показанных в эфире, не всегда совпадает с обвинениями в призывах к массовому уничтожению людей другой расы. «Все это — хорошо срежиссированный, подготовленный и поставленный нашей стороной цирк. Этакая политическая месть Польше и Литве. Еще неизвестно, чем это аукнется нам!» — написал один из комментаторов, добавив, что не хочет работать на мигрантов и опасается насилия с их стороны.

Ранее в Казахстане одной из жительниц сельской местности пришлось извиняться перед местным акимом за видео с неубранными сугробами снега. Об извинениях позже узнало начальство акима, и раскаиваться в содеянном пришлось уже ему самому.