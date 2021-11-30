Блогерша смыла скопившуюся на расческах грязь и вызвала отвращение у подписчиков

Блогерша назвала главную ошибку, которую совершают люди при уходе за волосами и кожей головы, и вызвала отвращение у подписчиков. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Daily Mail.

В своем аккаунте пользовательница с никнеймом @everything_tidy часто делится советами по уходу за собой и уборке в доме. В одном из последних опубликованных в соцсети видео она раскрыла причину быстрого загрязнения волос и показала легкий способ предотвратить его.

По словам тиктокерши, необходимо регулярно промывать расчески, поскольку на их поверхности скапливается кожное сало, которое в дальнейшем загрязняет кожу головы. На размещенных кадрах девушка наполнила раковину кипятком, добавила в воду шампунь и замочила в получившемся растворе четыре массажные расчески. Спустя час она продемонстрировала, что вода в раковине приобрела коричневый оттенок.

«О боже, это отвратительно. Девушки, не забывайте мыть свои расчески. Я даже не знала, что на них может быть столько грязи», — поделилась блогерша. Ролик стал вирусным и набрал 3,8 миллиона просмотров и 339,7 тысячи лайков. Пользователи сети поблагодарили ее за лайфхак.

«Какой ужас! Я прямо сейчас пойду и вымою все свои расчески», «Я в шоке. Этого не может быть. Отвратительно», «И я все это наношу на волосы при расчесывании! Меня сейчас стошнит», «Я не хочу переносить все это обратно на волосы. Иду мыть расчески прямо сейчас», «Спасибо, что показала. Если бы не ты, я бы никогда не узнала об этом», — писали юзеры.

Ранее в ноябре врач назвала способы отрастить длинные волосы без ошибок при уходе. Дерматолог Офелия Вераич отметила, что необходимо следить за состоянием кожи головы, увлажняя ее маслами посредством массирующих движений. По ее словам, таким образам волосы напитываются влагой и становятся более крепкими. Для увлажнения эксперт призвала использовать миндальное, кокосовое и аргановое масла.