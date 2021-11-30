В аэропортах Стамбула приостановили авиасообщение из-за урагана

Аэропорты Стамбула приостановили авиасообщение из-за ураганного ветра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя авиакомпании Turkish Airlines.

Сообщается, что в настоящее время в аэропортах Стамбула из-за непогоды задерживается прием и отправка рейсов. Самолеты, которые находятся в воздухе, перенаправляются в другие авиагавани.

«В настоящее время из-за сильного ветра приостановлена регистрация пассажиров на рейсы, вылетающие из Стамбула», — говорится в сообщении.

Пассажиров просят уточнять информацию о рейсах на сайтах авиакомпаний или в колл-центрах перевозчиков.

30 ноября в аэропортах Москвы были задержаны и отменены в общей сложности около 30 рейсов. Так, по информации на 12:30 по московскому времени во Внуково задержали пять рейсов и отменили еще два вылета, в Домодедово задержали шесть рейсов, отменили один, а в Шереметьево задержали пять рейсов, отменили еще десять.