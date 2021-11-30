Талибы вступили в бой с ИГ в Афганистане

Aamaj News: «Талибан» вступил в бой с ИГ в Джалалабаде на востоке Афганистана

Боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) вступили в бой с представителями «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в городе Джалалабад на востоке Афганистана. Об этом сообщает в Twitter агентство Aamaj News, публикуя видео с места столкновения.

«Источники сообщают, что с поздней ночи до 7 часов утра в первом районе Джелалабада шли ожесточенные бои между талибами и ИГ», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что участники конфликта используют стрелковое оружие и тяжелое вооружение.

«Талибан» пока не прокомментировал случившееся.

Ранее в ноябре сообщалось о спецоперации талибов против боевиков ИГ в Кабуле. Силы безопасности «Талибана» взяли под полный контроль северную часть афганской столицы, уничтожив троих террористов. В ходе операции силовики могли затронуть дом одного из бывших членов Северного альянса. Эта организация противостояла талибам в Афганистане с 1996-го по 2001 год.