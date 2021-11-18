Талибы провели спецоперацию против ИГ в Кабуле

Талибы («Талибан», запрещенная в РФ террористическая организация) провели спецоперацию против боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) в северной части афганской столицы Кабула. Об этом сообщает РИА Новости со слов источника в полиции.

Силы безопасности «Талибана» взяли под полный контроль этот район столицы, уничтожив троих боевиков. В ходе операции силовики могли затронуть дом одного из бывших членов Северного альянса. Эта организация противостояла талибам в Афганистане с 1996 по 2001 год. Почему бои прошли там, неизвестно.

18 ноября постпред России при ООН Василий Небензя предупредил об угрозе распространения террористической и наркотической активности на территорию стран, соседствующих с Афганистаном. Он добавил, что после того, как талибы захватили власть над афганским государством, к старым проблемам добавились новые вызовы, прежде всего связанные с отсутствием международного признания.