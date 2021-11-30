Россиянина будут судить за 32 удара ножом и попытку взорвать дом в Хабаровске

Мужчина в Хабаровске пойдет под суд за попытку убить жену и взорвать жилой дом

Россиянина отправят под суд за попытку убить жену и взорвать жилой дом — он нанес супруге 32 удара ножом, а потом открыл газ в квартире. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 30 ноября, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

По данным ведомства, пьяный мужчина ударил ножом жену 32 раза. Женщина не только выжила, но и смогла скрыться у соседей и вызвать полицию. В ходе переговоров с полицейскими мужчина открыл все газовые конфорки и угрожал взорвать дом. Но сотрудники аварийной службы оперативно перекрыли газ. Злоумышленника задержали.

В ходе следствия в отношении преступника возбудили несколько уголовных дел — по статьям «Покушение на убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц, а также малолетнего, совершенное общеопасным способом», «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем взрыва». Так что ему может грозить до 25 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье неизвестные злоумышленники заминировали дверь квартиры многоэтажного жилого дома с помощью гранаты. По словам работающих на месте специалистов, внешне боеприпас напоминал ручную гранату РГД-5.