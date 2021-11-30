На Украине пригрозили нелегалам из Белоруссии кулаком

Украинские силовики способны оперативно дать отпор нелегальным мигрантам в случае их прорыва через границу с Белоруссией. Об этом заявил глава МВД Украины Денис Монастырский, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

Он рассказал о специальной операции «Полесье», проходящей в пяти граничащих с Белоруссией областях страны, и пригрозил нелегалам немедленной реакцией украинских правоохранителей на любую попытку незаконного пересечения кордона.

«В ходе учений мы увидели, что все подразделения МВД — это настоящий кулак, который может обеспечить внутреннюю безопасность Украины. Несколько недель назад здесь была совсем другая картина. А уже сегодня мы убедились, что через 30-60 минут после того, как разведка предоставит информацию о поступлениях мигрантов, наши подразделения будут на границе», — отметил Монастырский.

Министр объяснил, что в случае попадания нелегалов на украинскую территорию первыми на месте окажутся пограничники, после чего к ним присоединятся силы полиции и Национальной гвардии, которые будут «полностью готовы к тому, чтобы дать отпор в случае незаконного пересечения государственного рубежа».

Ранее в ноябре Государственная пограничная служба Украины сообщила о начале проведения спецоперации «Полесье» на границе с Белоруссией с целью недопущения усугубления ситуации с нелегальными мигрантами. Маневры проводится совместно с полицией, Нацгвардией, Вооруженными силами Украины (ВСУ) и другими задействованными резервами.