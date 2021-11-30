Доктор Мясников назвал единственное «оружие» против омикрон-штамма

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал единственное «оружие» против омикрон-штамма коронавируса. Он написал в своем Telegram-канале, что таким оружием является вакцинация.

По мнению доктора, нельзя предотвратить проникновение омикрон-штамма в Россию, можно лишь задержать его. Также Мясников отметил, что невозможно предотвратить следующую волну COVID-19 в конце зимы.

«Что мы должны и можем сделать — это просчитать ближайшее будущее. (...). Во время войны штабы тщательно просчитывают санитарные потери представших операций. При наступлении одни, при обороне — другие. Готовят санитарные службы заранее. Итак, единственное наше оружие — вакцинация. Судя по всему омикрон сильно это оружие ослабит. В условиях ленивой, добровольной у нас вакцинации, это может быть очень и очень чревато», — написал врач.

Мясников призвал быть готовыми к ежедневной цифре инфицированных к концу февраля в 50-80 тысяч. «Вот главная мысль — волна будет, и сегодня, сейчас, надо плотно и всерьез к ней готовиться. И время переговоров-уговоров прошло! Иначе по весне опять будем ставить антирекорды, причем очень и очень печальные», — заключил доктор.

Ранее Мясников предупредил о неизбежности распространения омикрон-штамма в России. По словам доктора, готовиться к очередной волне необходимо уже сейчас. Он отметил, что время на подготовку есть, так как текущая волна заболеваемости COVID-19 пошла на спад. Врач призвал властей не запугивать население «апокалиптическими сценариями», а тщательно проработать план действий в борьбе с новым штаммом.