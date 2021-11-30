Суд признал законным уголовное дело о мошенничестве Навального

Суд отказал в жалобе блогера Навального на возбуждение дела о мошенничестве

Басманный суд Москвы во вторник отказал в жалобе учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального на возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, признав его законным. Об этом пишет ТАСС.

«Итог по первой жалобе адвоката — отказать в удовлетворении. Это значит, что суд решил, что дело по части 4 статьи 159 УК ("Мошенничество") возбуждено законно», — заявила адвокат Вероника Полякова.

Ожидается, что 1 декабря Басманный суд огласит решение по второй жалобе блогера на возбуждение уголовного дела о неуважении к судье.

Ранее Навальный подал четвертый иск к администрации ИК-2 УФСИН России по Владимирской области в Покрове, где он отбывает наказание. Из материалов суда следует, что исковое заявление Навального к колонии об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, поступило в суд 18 ноября.