Навальный подал четвертый иск к колонии

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексей Навальный подал четвертый иск к администрации ИК-2 УФСИН России по Владимирской области в Покрове, где он отбывает наказание. Об этом сообщает ТАСС.

Из материалов суда следует, что исковое заявление Навального к колонии об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, поступило в суд 18 ноября. Суть требований не уточняется. Предварительное заседание по делу назначено на 9 декабря.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Олега Дерипаски к Навальному, признав распространенные им сведения не соответствующими действительности. Суд обязал Навального удалить информацию о Дерипаске, а также опубликовать в газете «Коммерсантъ» официальное опровержение. Кроме того, суд взыскал с Навального один рубль в качестве компенсации, о чем просил бизнесмен.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Навальный находится в тюрьме не за политическую деятельность, а за преступления.