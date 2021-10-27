Пригожин подал в полицию заявление о клевете на соратницу Навального

Бизнесмен обратился в полицию с требованием привлечь Соболь к ответственности за клевету

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин обратился к правоохранителям с требованием привлечь Любовь Соболь, соратницу учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального, к ответственности за клевету. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Владелец компании «Конкорд» рассказал в полиции, что Соболь разместила на YouTube видеоролик, в котором представила «ложные сведения, подрывающие честь и достоинство Пригожина». Собеседник телеканала пояснил, что по данному факту проводится проверка.

Глава «Конкорда» позже подтвердил РИА Новости подачу заявления о клевете в полицию.

Ранее Любовь Соболь объявили в розыск. МВД внесло Соболь в базу разыскиваемых лиц. Отмечается, что она объявлена в розыск по уголовной статье.