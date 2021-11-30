Минск показал российские истребители в небе на страже границ Белоруссии

Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование неба в районе границ Союзного государства, сообщает пресс-служба министерства обороны Белоруссии. В качестве доказательства Минск показал видео.

Истребители России и Белоруссии вместе заступили на стражу границ в рамках усиления противовоздушной обороны двух стран. Согласно другому сообщению белорусского минобороны, наращивание состава авиационной группировки союзников произошло «в связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы».

На опубликованной съемке видно как минимум два истребителя типа Су-30СМ с опознавательными знаками ВВС России и Белоруссии.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности страны приказал армии подготовить план на случай агрессии НАТО. Лукашенко поднял вопрос в связи с концентрацией военных сил Североатлантического альянса на западной границе Белоруссии.