Министр тонущего государства обратился к России и США

Министр иностранных дел островного государства Тувалу (в Океании) Саймон Кофе, записавший обращение для климатического саммита ООН (Cop26), стоя по колено в воде, обратился к лидерам США и России с просьбой принять участие в решении проблемы изменения климата. Своим мнением политик поделился в разговоре с «Лентой.ру».

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Министр призвал снизить уровень выбросов парниковых газов, которые влияют на состояние климата. Он отметил, что странам с развитой тяжелой промышленностью, включая Россию и США, необходимо не полностью закрывать заводы, а перевести их на возобновляемые источники энергии. В качестве аргумента, подтверждающего необходимость подобных действий, Кофе назвал природные катаклизмы, происходящие в разных частях мира.

«Стихийные бедствия происходят все чаще и чаще. Я думаю, что неправильно говорить, что это затрагивает только некоторые страны. Мы просим лидеров крупных стран не ограничиваться экономическими решениями, а смотреть на благополучие наших стран, потому что продолжать жить в окружающей среде, безопасной и надежной для будущих поколений, также в интересах США и России», — заявил министр.

Министр Тувалу прославился после своего выступления для конференции и появления в сети фотографии, на которой он, одетый в деловой костюм, стоит по колено воде. Кадры были сделаны на острове Фонгафале, где располагается столица государства. Таким образом власти Тувалу хотели привлечь внимание к проблеме изменения уровня мирового океана из-за климата.