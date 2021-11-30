Инфекционист назвал способы профилактики омикрон-штамма коронавируса

Итальянский профессор инфекционных болезней римской больницы Джемелли Роберто Кауда в беседе с «Известиями» назвал способы профилактики, которые необходимо проводить в связи с распространением омикрон-штамма коронавирусной инфекции. По его словам, данная мутация вируса еще мало изучена, но, предположительно, она окажется более заразной каждой из предыдущих.

Специалист считает, что для сдерживания вируса нужно принять самые обычные меры — носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, он заявил о необходимости нарастить темпы вакцинации населения. Также он посоветовал начать вакцинировать третьей дозой препарата, поскольку это должно вызвать сильную иммунную реакцию у людей и поможет в сдерживании распространения нового штамма COVID-19.

Инфекционист призвал воздержаться от перелетов из ЮАР и стран, где был обнаружен новый вид инфекции. Оценивая эффективность вакцин против него он заявил, что они должны защищать от омикрон-штамма, пусть, вероятно, и не на 100 процентов.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал не «наказывать» страны, обнаружившие у себя омикрон-штамм коронавируса, а принимать рациональные и пропорциональные меры для борьбы с распространением инфекции.