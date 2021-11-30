Патриарх Кирилл наградил Жириновского церковным орденом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом благоверного князя Даниила Московского I степени. О вручении политику церковного ордена сообщается на сайте Московского патриархата.

Орден вручается священнослужителям и мирянам за труды на благо церкви, а также за строительство храмов. «Во внимание к вкладу в укрепление церковно-государственных отношений и в связи с 75-летием со дня рождения предстоятель Русской православной церкви удостоил гостя ордена благоверного князя Даниила Московского I степени», — говорится в сообщении.

Жириновский, в свою очередь, поблагодарил за вручение ордена и сказал: «Это самая дорогая награда, потому что она исходит от нашего высшего духовного лица — Патриарха Московского и всея Руси; и я был очень рад, когда услышал это известие».

Ранее патриарх Кирилл наградил заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева орденом преподобного Сергия Радонежского II степени за помощь в восстановлении Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального монастыря в Московской области.