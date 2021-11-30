Адвоката Саакашвили обвинили в оскорблении прокурора

Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело против адвоката экс-президента Михаила Саакашвили Ники Гварамии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление надзорного органа.

Отмечается, что адвокату Саакашвили предъявили обвинения в оскорблении прокурора после инцидента, произошедшего 29 ноября в ходе рассмотрения дела о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании «Имеди». На этом процессе также присутствовал сам экс-президент Грузии.

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«Во время судебного разбирательства адвокат Ника Гварамия обратился к участнику судопроизводства — прокурору — с оскорбительными словами, что в тот момент осталось вне внимания суда и других участников судопроизводства. Однако на основании кадров, отснятых во время трансляции судебного процесса, сегодня в следственном управлении тбилисской прокуратуры началось расследование по факту оскорбления участника судопроизводства», — подчеркивается в заявлении Генпрокуратуры страны.

В ведомстве добавили, что на следующем заседании, запланированном на 23 декабря, сторона обвинения выступит с ходатайством удалить Гварамию из зала суда. Если вину адвоката по статье «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судопроизводства» докажут, то ему грозит штраф или лишение свободы на срок до года.

Ранее Саакашвили отказался признать грузинское правосудие. Он подчеркнул, что не хочет становиться «частью уже заранее написанной комедии».

Саакашвили доставили в суд утром 29 ноября. Коллегия судей рассматривает дело о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года. Экс-президента обвиняют в причастности к силовым действиям полиции и спецслужб, в результате которых сотни демонстрантов оказались в больницах со средними и тяжелыми травмами. К зданию суда пришли сторонники Саакашвили, чтобы поддержать его.