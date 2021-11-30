В Пентагоне захотели укрепить сдерживание России в Европе

В Пентагоне захотели укрепить возможности сдерживания России в Европе. Об этом заявила и.о. помощника заместителя министра обороны США по политическим вопросам Мара Карлин во время брифинга, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, в ведомстве завершили обзор расстановки сил, который укрепляет «надежные средства военного сдерживания российской агрессии» в Европе, а также позволяет силам НАТО действовать более эффективно.

«После нескольких месяцев анализа и тесной межведомственной координации президент Байден утвердил выводы и рекомендации министра Остина, сделанные в результате обзора расстановки сил», — сказала Карлин, добавив, что США с 2014 года осуществили правильные изменения в расстановке своих сил в Европе для сдерживания России.

Ранее в Пентагоне высказались об учениях России и Белоруссии на белорусско-украинской границе. В ведомстве отметили, что не хотели бы «дестабилизирующих действий» в условиях напряженной ситуации на границе Белоруссии.