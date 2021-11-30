Путин описал идеальный мир

Президент России Владимир Путин описал свою версию идеального мира с экологичным транспортом и правильной утилизацией продуктов. Своим мнением глава государства поделился в ходе пленарной сессии на форуме «Россия зовет!», трансляция доступна на YouTube.

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин попросил Путина прокомментировать исследования по поводу соблюдения Парижских соглашений по выбросам углекислого газа. Согласно исследованиям, человеку в будущем нужно будет отказаться от пива и мяса, а также мыться можно будет только три раза в неделю по восемь минут.

«Я бы хотел жить в таком мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде. Если бы мы летали на самолетах, которые бы не загрязняли атмосферу. Если мы используем какие-то продукты питания, чтобы они добывались соответствующим способом и утилизировались должным образом», – высказался Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия активно и инициативно участвует в программах по сохранению климата и полностью выполняет все международные обязательства. Он подчеркнул, что речь идет об обязательствах, которые Россия взяла на себя, по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) и Парижскому соглашению.