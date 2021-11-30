В Британии решили сократить срок ревакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения Британии решило сократить срок ревакцинации против COVID-19 c шести до трех месяцев. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил глава Минздрава Саджид Джавид.

«Я попросил JCVI (Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации — прим. «Ленты.ру») срочно рассмотреть способы расширения программы вакцинации после появления нового штамма омикрон», — рассказал министр.

Джавид заявил, что принял рекомендацию JCVI вдвое уменьшить интервал между основным курсом иммунизации от коронавируса и ревакцинацией. Также, согласно совету комитета, Минздрав предложит дополнительные бустерные дозы всем гражданам старше 18 лет и второй укол препарата детям от 12 до 15 лет.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал ревакцинацию единственным способом защиты от омикрон-штамма. Врач добавил, что любая последующая мутация коронавирусной инфекции будет заразнее предыдущей, и такое развитие событий является нормальным для эволюции вируса.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.