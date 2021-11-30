Четырех генералов Росгвардии заподозрили в махинациях на сотни миллионов рублей

Главная военная прокуратура заподозрила четырех генералов и трех полковников Росгвардии в махинациях, связанных с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) «Недвижимость». Несмотря на потраченные на нее 192 миллиона рублей, система так и не заработала. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Поводом для масштабной проверки военных прокуроров стали материалы, собранные сотрудниками службы собственной безопасности самой Росгвардии. Ревизоров и прокуроров заинтересовали подробности попыток внедрения еще в 2012–2016 годах именно во внутренних войсках МВД информационной системы «Недвижимость», которая должна была объединить в едином реестре все объекты ведомства. В рамках проекта было заключено пять госконтрактов, по которым ИС должна была заработать к 2016 году.

К этому времени на основе внутренних войск МВД была создана Росгвардия. Однако, как выяснили офицеры ее собственной службы безопасности, ИС «Недвижимость» существовала только на бумаге, а загрузить ее и начать работать с ней не представляется возможным. Однако все выделенные на ее создание из бюджета почти две сотни миллионов рублей были полностью освоены. При этом, по самым первым предварительным подсчетам проверяющих, только завышение цены произведенных работ на так и не заработавшую систему составило порядка 90 миллионов рублей.

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Как выяснилось позже, в 2017 году ряд высокопоставленных должностных лиц Росгвардии подписали фиктивные акты о введении в строй так и не запущенной в действие ИС «Недвижимость». В возможном злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, заподозрили бывшего начальника главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенанта Алексея Белякова, его заместителя генерал-майора Александра Выродова, а также главу департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенанта Валерия Дугинова.

Еще нескольких бывших руководителей главного центра автоматизированной системы управления внутренних войск и Росгвардии заподозрили в особо крупном мошенничестве. Среди них — генерал-майор, замначальника главного управления связи Росгвардии Андрей Козлов, а также трое офицеров в звании полковника.

По итогам проверки материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях направлены в Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР).

Ранее бывшего заместителя начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии полковника Николая Копытова заподозрили в получении взяток на 10 миллионов рублей и арестовали. По версии следствия, два года назад Копытов получил деньги и кофемашину от представителей компании «Спецшвейснаб» (ООО СШС), которая поставляла форму для Росгвардии, за заключение дополнительных контрактов почти на два миллиарда рублей.

