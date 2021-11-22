Полковника Росгвардии заподозрили в получении взяток на 10 миллионов рублей

Бывшего заместителя начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии полковника Николая Копытова заподозрили в получении взяток на 10 миллионов рублей и арестовали. Об этом сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, два года назад Копытов получил деньги и кофемашину от представителей компании «Спецшвейснаб» (ООО СШС), которая поставляла форму для Росгвардии, за заключение дополнительных контрактов почти на 2 миллиарда рублей. По данным издания, полковник уже сотрудничает со следствием, но как именно — неизвестно.

Отмечается, что факты коррупции вскрылись в ходе расследования о завышении ООО «Спецшвейснаб» цен на форму Росгвардии. При этом сама компания утверждает, что стоимость формы была даже ниже рыночной, а ее устраняют с рынка как опасного конкурента.

19 ноября начальника отдела антикризисного управления столичного управления МЧС Виктора Самарина, обвиняемого в получении взятки, отправили под домашний арест. Вместе с Самариным был задержан первый заместитель начальника главного управления МЧС по Москве полковник Андрей Мищенко. Оба задержанных получили взятку в 50 тысяч рублей, однако их дела между собой не связаны.