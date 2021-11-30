В Швеции впервые назначили министром трансгендера

Новым министром образования Швеции назначена трансгендерная женщина Лина Аксельссон Килблом. Это первая трансперсона на посту в правительстве страны. Об этом сообщает шведский портал Expressen.

51-летняя Килблом ранее была членом школьной комиссии и имеет большой опыт работы в образовательной сфере. В 2015 году она призналась в том, что сделала трансгедерный переход. Она также издала автобиографическую книгу «"А теперь я буду тебе нравиться?" Рассказ об идентичности». В ней она раскрывает тему страха быть отвергнутым, высмеянным и непринятым.

На пост Килблом назначила первая в истории Швеции женщина-премьер, член Социал-демократической партии Магдалена Андерссон.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае отделение региональной партии «Гражданская инициатива» возглавила трансгендерная женщина Юлия Алешина. Такое решение политик приняла после того, как узнала о других транслюдях, работающих в данной сфере во всем мире. В настоящее время Алешиной 31 год, в ее паспорт вписаны женские имя и пол. Она подчеркнула, что не собирается строить карьеру на образе ЛГБТ.

