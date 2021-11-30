Советская вице-чемпионка мира обвинила Россию в убийстве фигурного катания

Подход России к фигурному катанию убивает этот вид спорта. Такое обвинение в интервью RT выдвинула серебряная призерка чемпионата мира в составе сборной СССР Анна Леванди.

Она также отметила, что с россиянами бессмысленно соревноваться, так как подготовка юных спортсменов в этой стране с первых шагов поставлена на профессиональный уровень. «Да, это в какой-то степени убивает фигурное катание как вид спорта, в остальных странах люди просто перестают приводить своих детей на катки», — добавила Леванди.

Советская вице-чемпионка мира, работающая тренером по фигурному катанию в Эстонии, также описала разницу с российскими школами в тренировочном процессе. «У нас дети в четыре года на льду кубики собирают, а не прыгают двойные прыжки», — рассказала фигуристка.

До 1989 года Леванди выступала под девичьей фамилией Кондрашова. В 1984-м она завоевала серебро первенства мира в одиночном катании.